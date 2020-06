A Sagres vai ceder o seu espaço publicitário nos estádios a estabelecimentos comerciais escolhidos pela população, através de uma campanha online.





"A Cerveja Sagres deu mais um passo no apoio aos seus parceiros de negócio e clientes ao lançar uma nova campanha online, onde desafia os adeptos e consumidores a apoiarem o seu espaço de eleição, 'chutando' nome e local no post de instagram da Marca, para que a Sagres ceda o seu lugar nos painéis publicitários dos estádios a quem tanto merece", pode ler-se no comunicado.