A Honda acaba de acrescentar mais um circuito à sua lista de recordes do Civic Type R. Depois de no ano passado ter estabelecido um novo tempo de referência para os automóveis de tracção dianteira no Nürburgring, o "hot hatch" da marca nipónica acaba de bater o recorde de tracção frontal no Circuito de Magny-Cours, em França.

Com o argentino Esteban Guerrieri ao volante, o Civic Type R registou um tempo de 2 minutos e 1,5 segundos, melhorando consideravelmente o recorde que já pertencia ao antigo Civic Type R e que estava fixado nos 2 minutos e 6,4 segundos. Para trás ficaram ainda as marcas do Peugeot 308 GTI e do Ford Focus RS de tracção integral, com 2 minutos e 7,4 segundos e 2 minutos e 7,7 segundos, respectivamente.

