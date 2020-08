Saiba onde vão estar os radares da PSP em Agosto

A PSP informa que até final do mês de Agosto, ainda irá efetuar operações de controlo de velocidade - RADAR nos seguintes locais:

AÇORES

07-ago-20 17H00 ER 1 - Freguesia das Bandeiras - Madalena

07-ago-20 06H45 Eixo Sul, Km 11,1 - freguesia do Rosário - Lagoa

08-ago-20 14H45 Eixo Sul, KM 13,8 - freguesia de Santa Cruz - Lagoa

09-ago-20 14H45 Eixo Sul, Km 2,3 - freguesia de São José - Ponta Delgada

12-ago-20 06H45 ER Feteiras/Rua do Biscoito - freguesia de Feteiras - Ponta Delgada

13-ago-20 07H00 Estrada Príncipe Alberto do Mónaco- Freguesia das Angústias - Horta

13-ago-20 14H45 Eixo Norte, KM 6,6 - freguesia de Ribeirinha - Ribeira Grande

14-ago-20 14H45 Eixo Sul/Norte, km 4,9 - freguesia de Ribeira Seca - Ribeira Grande

17-ago-20 06H45 ER Calhetas, Vila de Rabo de Peixe - Ribeira Grande

18-ago-20 14H45 ER 3 - 1ª - Km 6,9 - Vila de Rabo de Peixe - Ribeira Grande

19-ago-20 14H45 ER Santana - Vila de Rabo de Peixe - Ribeira Grande

20-ago-20 13H00 Ladeira da Pateita, Posto Santo e Cantinho, São Mateus - Angra do Heroísmo

28-ago-20 07H00 ER Agualva e ER Lajes - Praia da Vitória

AVEIRO

05-ago-20 08H00 Av. Europa

13-ago-20 08H00 Rua Cega - S. Bernardo

18-ago-20 08H00 Av. Europa

20-ago-20 08H00 Av. Europa

24-ago-20 08H00 Av. Europa

28-ago-20 08H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro

31-ago-20 14H00 Av. Europa

BEJA

05-ago-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

11-ago-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

19-ago-20 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

27-ago-20 18H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

BRAGA

04-ago-20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

12-ago-20 08H30 Circular Urbana - Guimarães

17-ago-20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

17-ago-20 09H00 Circular de Barcelos

20-ago-20 08H30 Av. João Paulo II - Braga

20-ago-20 09H00 Variante E.N. 14 - V.N. de Famalicão

31-ago-20 08H30 Av. Miguel Torga - Braga

BRAGANÇA

13-ago-20 08H00 EN. 15 - Mirandela

14-ago-20 08H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

20-ago-20 08H00 Av. das Comunidades Europeias - Mirandela

21-ago-20 08H00 Av. das Cantarias - Bragança

CASTELO BRANCO

19-ago-20 08H00 Av. Infante D. Henrique - Covilhã

24-ago-20 08H00 Av. Dia de Portugal - Castelo Branco

26-ago-20 08H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

COIMBRA

04-ago-20 09H00 Av. Fernando Namora

06-ago-20 08H00 IC 1 - Ponte Edgar Cardoso

12-ago-20 09H00 Av. Lousã

19-ago-20 08H00 IC 1- ponte Edgar Cardoso

20-ago-20 09H00 Via Professor Augusto Vaz Serra

25-ago-20 09H00 Estrada da Guarda Inglesa

26-ago-20 08H00 Av. Dom João II

27-ago-20 09H00 IC-2 - Sentido S/N, KM - 191,3

ÉVORA

05-ago-20 08H30 EN 114 - Av. Túlio Espanca (Évora-Montemor) - Évora

10-ago-20 09H00 EN 114 - Av. Túlio Espanca (Montemor-Évora) - Évora

12-ago-20 09H30 Av. Rainha Stª Isabel - Estremoz

19-ago-20 08H30 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

20-ago-20 09H30 EN 18 ao Gil - Estremoz

26-ago-20 08H30 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

FARO

06-ago-20 21H00 Av. V6 - Portimão

25-ago-20 09H00 Av. Heróis 1808 - Olhão

27-ago-20 09H30 Av. Fonte Coberta - Lagos

29-ago-20 21H00 Av. V6 - Portimão

LEIRIA

03-ago-20 14H30 Estrada da Fig. da Foz - Souto - Pombal

08-ago-20 09H00 N 356-1 Km 5,600 - Leiria

13-ago-20 09H00 Av. Infante D. Henrique – Caldas da Rainha

26-ago-20 09H00 Av. Monsenhor Bastos - Peniche

LISBOA

03-ago-20 14H00 Av. de Calouste Gulbenkian – Lisboa

04-ago-20 09H00 Mem Martins, Avenida Capitães de Abril - Sintra

04-ago-20 14H30 Rio de Mouro, Rua Elias Garcia - Sintra

05-ago-20 09H00 Estrada dos Salgados - Amadora

11-ago-20 09h00 Av. Marginal – Hotel Miragem - Estoril

12-ago-20 07H00 Av. da República - Oeiras, sentido Poente/Nascente

12-ago-20 14H00 Av. Infante D. Henrique, frente a Santa Apolónia – Lisboa

19-ago-20 14H00 Rua Conde Almoster – Lisboa

24-ago-20 14H00 Av. Padre Cruz - Lisboa

26-ago-20 09H00 ER 374 - Malhapão

26-ago-20 14H00 Rua da Liberdade - Pontinha (dois sentidos)

27-ago-20 07H30 EN 10, Km 125.3, em Alhandra, sentido Sobralinho/Alhandra

MADEIRA

05-ago-20 13H00 VR1 Km 9.4 este-oeste - Câmara de Lobos

05-ago-20 14H00 Av. das Madalenas (troço a norte do nó da VR1)

10-ago-20 08H00 Estrada da Fundoa e Estrada Comandante Camacho de Freitas

11-ago-20 14H00 Rua Engenheiro Santos Costa - Machico

12-ago-20 08H00 VR1 Km 25.4 - Caniço - oeste-este.

17-ago-20 07H00 VR1 Km 6.0 - oeste-este - Quinta Grande

18-ago-20 14H00 Av. Luís de Camões e Rua do Comboio

31-ago-20 08H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares

PORTALEGRE

17-ago-20 08H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

18-ago-20 07H30 Av. da Europa - Elvas

19-ago-20 14H00 EN 246 - Portalegre

25-ago-20 08H00 Av. Francisco Fino Zona Industrial - Portalegre

28-ago-20 08H00 Av. de Badajoz - Portalegre

31-ago-20 10h00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

PORTO

03-ago-20 20H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

04-ago-20 08H00 Av. da Boavista - Porto

07-ago-20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

08-ago-20 00H00 EN. 14 - Matosinhos

12-ago-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

13-ago-20 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

17-ago-20 20H00 Estrada da Circunvalação - 10 012- Porto

18-ago-20 08H00 Via Eng.º. Edgar Cardoso - Vila Nova de Gaia

20-ago-20 08H00 Estrada Municipal Nº556 - Santo Tirso

22-ago-20 00H00 EN. 14 - Matosinhos

27-ago-20 14H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

31-ago-20 20H00 AEP - Porto

SANTARÉM

03-ago-20 08H00 EN 3/Calçadinha - Santarém

04-ago-20 08H00 Av. do Bom Amor - Torres Novas

12-ago-20 08H00 Circular Urbana - Santarém

12-ago-20 14H00 Rua Francisco Sá Carneiro - Entroncamento

14-ago-20 08H00 Av. D. Manuel I - Abrantes

18-ago-20 08H00 Valbom - Tomar

24-ago-20 08H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo

31-ago-20 08H30 Caminho Municipal n.º 1398 - Cartaxo

SETÚBAL

05-ago-20 09H00 Rua Industrial Alfredo da Silva - Barreiro

05-ago-20 09H00 Av. do Mar - Amora - Seixal

10-ago-20 08H30 EN 10

11-ago-20 15H00 Av. 1º de Maio - Seixal

13-ago-20 10H30 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada

17-ago-20 08H00 Circular Externa - Montijo

21-ago-20 09H00 Av. 1º Dezembro 1640 - Seixal

26-ago-20 08H30 Av. do Mar - Amora - Seixal

VIANA DO CASTELO

07-ago-20 10H00 Av. Paulo VI - Darque

10-ago-20 20H00 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

20-ago-20 20H30 Av. Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

27-ago-20 09H30 Av. Agostinho José Taveira - Ponte de Lima

VILA REAL

04-ago-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares - Chaves

20-ago-20 09H00 Av. da Unesco - Vila Real

21-ago-20 14H00 Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves

24-ago-20 09H00 Rua Vasco Sameiro - Vila Real

27-ago-20 09H00 Rua da Paz - Chaves

31-ago-20 14H00 Av. da Europa - Vila Real

VISEU

03-ago-20 08H00 Av. Alexandre Alves - Viseu

08-ago-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

13-ago-20 08H00 Av. da Europa - Viseu

18-ago-20 08H00 Estrada de Nelas - Viseu

19-ago-20 08H00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

20-ago-20 08H00 Av. Professor Reinaldo Cardoso - Viseu