Saiba que estradas e linhas de comboio estão cortadas devido ao mau tempo

Está a pensar viajar este fim de semana? Saiba que estradas e linhas ferroviárias de Norte a Sul do País estão cortadas e que itinerários deve evitar caso se vá "fazer à estrada".





O IP3 está cortado em ambos os sentidos no nó do IC2, em Coimbra, e a circulação está interrompida até Mortágua.





Linha do Norte suspensa

A circulação dos comboios de longo curso da Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, está suspensa devido ao mau tempo, Não há previsão para a reabertura do Itenerário Principal, que foi encerrado devido a "uma grande derrocada".

Na linha do Vouga, a circulação foi também suspensa entre Sernada do Vouga e Aveiro-Vouga, devido a desguarnecimento da via entre Macinhata e Sernada e a circulação no troço entre Eixo e Eirol devido a inundação de via.







"até haver condições" para retomar a circulação.A linha da Beira Alta foi também cortada, depois de ao início da noite de sexta-feira um comboio Intercidades ter embatido numa pedra que provocou o descarrilamento da locomotiva ao quilómetro 148, entre Fornos de Algodres e Gouveia.