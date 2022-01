Salgado Zenha, Fernando Gomes e Soares de Oliveira garantidos no 'Thinking Football Summit'

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente e administrador da SAD do Sporting, Fernando Gomes, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, e Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, vão estar no 'Thinking Football Summit', um evento que vai ter lugar entre os dias 18 e 20 de novembro deste ano, no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto.O 'Thinking Football Summit' vai receber alguns dos melhores intervenientes nacionais e internacionais do mundo do futebol, com debates em torno das grandes temáticas deste desporto, promovendo uma melhor compreensão e projeção desta indústria.Os bilhetes para os três dias do evento já estão à venda e custam entre 45 e 60 euros.