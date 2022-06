Sandra Felgueiras: «Afronto os poderes instituídos e conto as histórias que devem ser contadas»

Move-a a curiosidade e um sentido inato de justiça. Sandra Felgueiras, 45 anos, um dos rostos mais conhecidos da informação televisiva em Portugal, há muito que se habituou à ideia de que o reverso de uma certa popularidade é a polémica e a pressão exercida por quem se sente posto em causa. Mas não desarma. Depois de 22 anos na RTP, onde com o programa Sexta às 9 chegou a atingir um share semanal de 800 mil a 1 milhão de espetadores, aceitou dirigir a revista SÁBADO, que quer ver adaptada aos novos modos de informar. É ainda diretora-geral adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação em todas as marcas do grupo Cofina e coordenadora do programa Investigação SÁBADO, que vai para o ar todas as sextas na CMTV.Acredita no poder da liderança feminina, que conheceu muito jovem através da mãe, a autarca Fátima Felgueiras, e assume ter na família e na natação os seus balões de oxigénio. Durante a produção fotográfica para a, solta-se e brinca com os outfits como uma miúda sem preocupações. Leia a entrevista AQUI