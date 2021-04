Sandra Neves vai assumir presidência da Siresp

Manuel Couto ainda está à frente da Siresp, operadora que gere a rede de emergência nacional. Mas quando sair será a sua vogal Sandra Neves a assumir a presidência, anunciou esta quarta-feira, 28 de abril, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, no Parlamento, onde está a ser ouvido a requerimento do CDS para falar sobre a Siresp.





"Não haverá surpresa", disse Eduardo Cabrita, explicando que é esta gestora que "tem acompanhado este processo".Só depois de Manuel Couto sair, quando se der a vacatura do cargo, é que o Ministério da Administração Interna (MAI) vai propor um novo nome para vogal da empresa pública. "Iremos propor a nomeação do coronel Pedro Patrício, que tem seguido as questões ligadas a esta rede", anunciou o governante.Quanto à vaga em aberto pelo falecimento de outra vogal - Maria Braga da Costa - cuja nomeação coube ao Ministério das Finanças, Eduardo Cabrita afirmou que "estou certo que o Ministério das Finanças resolverá com máxima brevidade".Eduardo Cabrita garantiu, por outro lado, que a PPP (parceria público-privada) não será renovada, havendo lugar, no entanto, à contratação de serviços privados. O ministro da Administração Interna confirmou a intenção de estender o contrato de prestação de serviços com a Altice por 18 meses.