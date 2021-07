Se estivesse entre os mais ricos do mundo, onde passaria o verão? Uns mais excêntricos do que outros, as celebridades tanto procuram mar como campo, desde que o luxo e a tranquilidade estejam garantidos, tal como a privacidade (nem sempre fácil de conseguir).





As ilhas Pitiusas, um subarquipélago das ilhas Baleares onde se incluem Ibiza e Formentera são um autêntico paraíso no Mediterrâneo e um dos destinos mais populares entre os mais ricos. Leia o artigo na íntegra na MUST