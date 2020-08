Secretário de Estado do Desporto confiante na retoma das competições nos escalões jovens

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto mostrou esta sexta-feira a convicção de que as competições dos escalões jovens possam ser retomadas "dentro de algumas semanas".

João Paulo Rebelo partilhou essa vontade no final da cerimónia dos sorteios dos calendários da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, embora vincando que "o contexto ainda é de cautela".

"A retoma das atividades desportivas coletivas, com risco estratificado face às diversas modalidades, foi uma grande conquista. Mas, como todos compreendem, temos de fazer com cautela e progressivamente. Depois de autorizadas as competições seniores, o plano é que dentro de algumas semanas possam todos os outros escalões começar a treinar e competir", disse o governante.

João Paulo Rebelo lembrou que "o desporto é essencial para toda a sociedade", mas vincou que a retoma tem de ser feita "com segurança para não dar um passo para trás no combate à pandemia".

Sobre o regresso do público aos recintos desportivos, o Secretário de Estado partilhou que tem tido " várias reuniões com a Direção-Geral da Saúde com o objetivo de contribuir para a saúde pública", mas também para que "em breve possa haver público nas bancadas".

"Admito que haja diferenças de públicos em relação a outros espetáculos, mas acho que todos devem ser tratados de igual forma", disse João Paulo Rebelo.

A diretora-geral da Saúde garantiu hoje que a possibilidade de o público regressar aos estádios de futebol está a ser "analisada e ponderada".

Graça Freitas, que hoje participou na cerimónia do sorteio das competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, não se quis comprometer com datas, lembrando que "tudo vai depender da evolução da doença [covid-19] no país".

"Não é uma situação posta de parte. Está a ser analisada e ponderada. Veremos como a doença se vai comportar para saber como podemos diversificar as nossas atividades", disse.