Secretário de Estado do Desporto livre de perigo

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foi internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Gaia, depois de sofrer um choque séptico na passada semana. Infetado com o vírus da gripe A, o responsável do Governo deu entrada na unidade hospitalar acima referida face ao agravamento do seu estado de saúde, mas segundo informações recolhidas por Record o quadro melhorou substancialmente durante o dia de ontem.





João Paulo Correia encontra-se livre de perigo, em recuperação e já deixou os cuidados intensivos.