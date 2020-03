A sede europeia da Nike, localizada na cidade holandesa de Hilversum e onde trabalham mais de duas mil pessoas provenientes de mais de 80 países, estará encerrada pelo menos até terça-feira para trabalhos de limpeza, devido ao surgimento de um caso de coronavírus entre os funcionários da empresa.





Segundo a agência ANP, o funcionário em causa é o irmão do primeiro paciente diagnosticado com o Covid-19 na Holanda, sendo que também a sua mulher e filho deram positivo nas análises efetuadas. De acordo com a mesma fonte, os escritórios ficarão fechados pelo menos até terça-feira, ainda que a reabertura esteja dependente do avanço dos trabalhos. A informação final quanto à reabertura será dada na terça-feira.De notar que até ao momento as autoridades holandesas registaram dez casos de coronavírus desde o dia 28 de fevereiro.