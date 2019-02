SEF detetou cinco jogadores em situação irregular em clubes de basquetebol

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou cinco jogadores de basquetebol em situação irregular no nosso país, na sequência de duas ações de fiscalização levadas a cabo nos últimos dias, em dois clubes da Margem Sul e num do Algarve (Ginásio Clube Olhanense, do terceiro escalão). Em todos estes casos, os cidadãos foram notificados para abandonar o país.De acordo com o comunicado do SEF, que não divulgou os nomes dos clubes em causa, no emblema algarvio foram identificados cinco cidadãos estrangeiros, um deles "em situação de permanência irregular" e por isso notificado para deixar Portugal, ao passo que nos clubes da Margem Sul "foram identificados 25 cidadãos, sete de nacionalidade estrangeira", e "num dos clubes foram detetados quatro cidadãos estrangeiros em situação irregular, os quais foram notificados para abandono voluntário do país."O comunicado do organismo acrescenta que "os atletas profissionais não haviam iniciado junto do SEF qualquer procedimento tendo em vista a sua regularização em território nacional". Porém, no caso do Ginásio Clube Olhanense (GCO), tal não corresponde à realidade, garante Pedro Carvalho. Segundo o vice-presidente para a área desportiva do GCO, que milita na 1.ª divisão do Campeonato Nacional, "o comunicado dá a entender que o clube tem a culpa de o jogador estar em situação irregular", passando a explicar o caso em torno de Aniel Gomes Brito, jovem cabo-verdiano de apenas 19 anos."O visto acabava no final de dezembro e começámos a tratar logo da sua renovação. Só que é necessária a emissão do registo criminal pelo país de origem e, como tem de ser algo presencial, os pais do Aniel tiveram algumas dificuldades em proceder ao pedido. O registo demorou muito a ser emitido pelas autoridades de Cabo Verde, tendo chegado apenas umas horas antes da ação do SEF", referiu o dirigente, lembrando que só após a receção do tal documento é que é possível formalizar o pedido de renovação do visto junto do SEF.Desta forma, o Ginásio Clube Olhanense já preparação uma exposição - que seguirá para as entidades competentes após ser recebida a notificação do SEF, o que pode demorar cerca de duas semanas - de maneira a explicar que atuou em conformidade, na expectativa de que uma eventual coima possa ser atenuada ou que a sanção se fique por uma advertência. O centenário emblema algarvio terá depois 20 dias para legalizar a situação do basquetebolista.Pedro Carvalho revela que o clube de Olhão acolheu mesmo Aniel quando este estava inclusivamente sem sítio onde morar, sozinho e "à deriva" depois de não ter vingado no Benfica - "onde chegou pela mão do Carlos Andrade" - e de curta passagem pelo Sangalhos: "O selecionador de Cabo Verde ligou-nos a pedir ajuda para o rapaz. Ele veio para cá e inscrevêmo-lo."