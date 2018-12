SEF deteve 13 cidadãos estrangeiros em clubes amadores

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve 13 cidadãos estrangeiros por permanência irregular e notificou 14 para abandono voluntário de Portugal, na sequência de duas operações de fiscalização a clubes de futebol amador da Associação de Futebol de Bragança, em Carção e Carrazeda de Ansiães. As operações foram realizadas na quarta-feira e resultaram também na identificação de 37 cidadãos estrangeiros.O comunicado do SEF refere ainda que os 13 detidos serão hoje presentes às autoridades judiciárias e acrescenta que foram detetados três menores estrangeiros nas instalações dos clubes em questão."O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou ontem duas operações de fiscalização a clubes de futebol amador da Associação de Futebol de Bragança, em Carção e Carrazeda de Ansiães, tendo sido identificados 37 cidadãos estrangeiros, resultando na detenção de 13 cidadãos estrangeiros por permanência irregular em território nacional e na notificação de 14 para abandono voluntário do país.Foi ainda solicitada a presença da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens por terem sido detetados três menores estrangeiros, maiores de 16 anos, nas instalações dos clubes.Nesta operação, que contou com a colaboração de elementos da GNR, estiveram envolvidos 16 Inspetores do SEF.Os cidadãos detidos serão hoje presentes às autoridades judiciárias nos Tribunais de Miranda do Douro e Vila Flor, para os efeitos legalmente previstos."