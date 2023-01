Segundo concerto de Madonna em Lisboa já tem data

Madonna vai dar um concerto extra em Lisboa, depois de ter esgotado data do primeiro, marcado para o dia 6 de novembro no Altice Arena. A produtora Ritmos & Blues anunciou que a artista vai subir também a palco no dia seguinte, no mesmo espaçoOs bilhetes para a primeira data esgotaram em poucas horas, depois de terem sido colocados à venda, pelas 10h00 da passada sexta-feira, nas lojas físicas e digitais, com preços entre os 40 (balcão 2) e os 300 euros (primeiras filas com lugar marcado). À hora de almoço, dos 16 mil bilhetes colocados à venda, restavam seis mil.A artista vai arrancar com a digressão mundial "The Celebration Tour" no dia 15 de julho com um concerto em Vancouver, no Canadá.Madonna atuou pela última vez em Portugal no início de 2020, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.