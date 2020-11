Segundo pior dia da pandemia em Portugal com mais 5.839 casos de covid-19 e 78 mortes

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 5.839 para um total de 198.011, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 12 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 78 nas últimas 24 horas, o que compara com o recorde diário de 82 vítimas mortais que foi ontem anunciado. O registo anunciado hoje é o segundo mais elevado de sempre.



O número de óbitos acumulados desde o início da pandemia é agora de 3.181. Apenas em novembro foram contabilizados 637 óbitos, mais do que em todo o mês de outubro.

O número de novos casos reportado hoje é o segundo mais elevado de sempre e compara com os 4.935 da véspera. A média diária de novos casos dos últimos sete dias aumentou para 5.237, o que compara com os 5.033,1 tendo em conta os dados até ontem.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 635,16 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fixou um novo recorde e supera largamente o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

Pelo menos 1,285 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.285.160 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 52.151.580 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.

Até hoje, pelo menos 33.151.580 pessoas foram consideradas curadas de covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Na quarta-feira, registaram-se 10.030 mortes e 627.315 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram os Estados Unidos (1.330), Itália (623) e Reino Unido (595).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 241.808 mortes e 10.402.274 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins, que contabiliza ainda 3.997.175 de casos declarados curados.



Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 163.373 mortes e 5.748.375 casos de infecção, a Índia com 128.121 mortes (8.683.916 casos), o México com 96.430 mortes (986.177 casos) e o Reino Unido Unidos com 50.365 mortes (1.256.725 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 119 mortes por 100.000 habitantes, seguida por Peru (106), Espanha (86), Brasil (77).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.299 casos (15 novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 81.252 recuperações.

Em termos de regiões do mundo, a América Latina e o Caribe tiveram um total de 417.104 mortes em 11.817.331 casos, Europa 322.177 mortes (13.625.939 casos), Estados Unidos e Canadá 252.477 mortes (10.678.117 casos), Ásia 179.581 mortes (11.255.051 casos), Médio Oriente 66.603 mortes (2.824.871 casos), África 46.277 mortes (1.920.306 casos) e Oceânia 941 mortes (29.974 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.