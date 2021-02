Seguradoras reduzem prémios em cerca de 1 milhão de contratos devido à covid-19

A pandemia levou a que as seguradoras reduzissem os prémios em cerca de 1 milhão de contratos. Os dados, referentes ao período entre 13 de maio e 31 de dezembro de 2020, foram divulgados esta segunda-feira pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).



"Os prémios foram reduzidos em cerca de 1 milhão de contratos que cobrem atividades que se encontravam suspensas ou que sofreram uma redução substancial, ou cujos estabelecimentos estavam encerrados devido às medidas excecionais e temporárias adotadas em resposta à pandemia da doença covid-19", refere a entidade liderada por Margarida Corrêa de Aguiar num balanço da aplicação do regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro devido ao novo coronavírus.



De acordo com a ASF, "um pouco mais de 4.800 apólices correspondentes às mesmas atividades foram ainda objeto de aplicação de um regime de fracionamento do prémio sem custos adicionais para o tomador de seguro".







Além disso, "em aproximadamente 5,1 milhões de apólices (a maioria dos seguros Automóvel, 3,2 milhões, e de Incêndio e Outros Danos, 1,5 milhões) a validade das coberturas obrigatórias foi prolongada em 60 dias", nota a ASF.



Segundo este organismo, a "análise da aplicação das diversas medidas ao longo do tempo permite concluir que tem vindo a existir um impacto gradualmente menor, com uma pequena exceção, em dezembro: 50,9% do total dizem respeito ao primeiro reporte (de 13-05-2020 a 30-06-2020), 10,9% ao segundo reporte (considerando apenas o mês de julho de 2020), 8,6% ao terceiro reporte (apenas agosto de 2020), 7,8% ao quarto (setembro de 2020), 6,6% ao quinto (outubro), 6,5% ao sexto (novembro) e 8,7% ao sétimo período de reporte (dezembro)".