Seis mortos em avalanches nos Alpes austríacos

Seis pessoas morreram, este domingo, vítimas de duas avalanches nos Alpes austríacos, anunciaram hoje as autoridades locais, explicando que os acidentes socorreram em zonas diferentes do país.





Por volta das 9h00, cinco esquiadores foram atingidos por uma avalanche na Áustria central, um acidente que foi testemunhado por várias pessoas que chamaram os serviços de emergência, avança a agência de notícias austríaca, APA.No entanto, quando as equipas de socorro chegaram ao local as vítimas já tinham morrido. Segundo a APA, suspeita-se que os esquiadores fossem de nacionalidade checa.Entretanto, no sudoeste austríaco, um polícia também foi atingido por uma avalanche quando fazia exercício nos Alpes.O agente foi atingido por uma massa de neve gelada acabando por morrer com ferimentos no local, segundo informações avançadas pelas autoridades locais e citadas pela agência APA.