Semana arranca com vento forte e temperaturas negativas

O IPMA prevê para esta segunda-feira céu geralmente pouco nublado, e períodos de vento forte que estão a deixar sob aviso amarelo 14 distritos do Continente. As temperaturas poderão atingir valores negativos. Na Guarda, a previsão da temperatura mínima é de -2º. O distrito de Faro é o mais quente, com a temperatura máxima prevista de 14º.



O aviso, válido desde as 00h39 de hoje, vigora nos distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, de acordo com o comunicado do IPMA

Prevê-se vento moderado a forte com rajadas que podem chegar, na maioria dos distritos, até aos 80 quilómetros/hora e em alguns distritos o vento pode mesmo atingir os 110 quilómetros/hora.



Nos distritos em que as rajadas poderão atingir os 110 quilómetros/hora (Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra) o aviso amarelo estará patente até às 18h00 de terça-feira, indicou o IPMA. O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e configura "uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", que requer "acompanhar a evolução das condições meteorológicas".