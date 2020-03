Senado dos EUA alcança acordo histórico para pacote de estímulos de 2 biliões

Os democratas e republicanos no Senado alinharam-se e concordaram num pacote de estímulos que prevê uma ajuda de mais de 2 biliões de dólares à economia, divididos entre injeções diretas e alívio nos impostos. Este último remédio ainda tem de ser votado pelo próprio Senado e pela Casa dos Representantes, mas a expectativa é a de que vai ser aprovado em toda a linha.





"Pelo menos temos um acordo", avançou o Senador Mitch McConnell esta quarta-feira, mostrando-se "entusiasmadíssimo" com a conquista.





O plano inclui uma fatia de 500 mil milhões de dólares que pode ser utilizada para apoiar empréstimos e outros apoios aos negócios, cheques de até 1.200 dólares a serem entregues à maioria dos cidadãos americanos, mais de 350 mil milhões para que as pequenas empresas consigam manter os seus compromissos salariais, seguros de desemprego mais alargados, diferimentos de impostos e várias outras provisões, avançou uma fonte próxima não identificada e citada pela Bloomberg.





Embora ambas as partes estivessem de acordo em termos das linhas gerais desde o fim-de-semana, as negociações estavam penduradas pelo desacordo com alíneas como a supervisão do departamento de Tesouraria para a distribuição dos apoios às empresas.





Divergências ultrapassadas, as medidas estão ainda a ser redigidas de forma a estarem prontas para serem votadas no final desta quarta-feira.





