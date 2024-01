Sérgio Krithinas nomeado diretor-executivo do Record

O jornalista Sérgio Krithinas passa a desempenhar funções de diretor-executivo do Record, mantendo-se Bernardo Ribeiro como diretor da publicação, cargo que acumulará com as funções de diretor-geral editorial adjunto da Media Livre, com o pelouro do digital.

Nascido em Requeixo, Aveiro, Sérgio Krithinas é jornalista do Record desde 2014, tendo assumido o cargo de diretor-adjunto em março de 2019. Antes, esteve nos diários 24horas e O Jogo.