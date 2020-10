Serra da Estrela palco do novo set de DJ Branko

Dj Branko (produtor dos Buraka Som Sistema) esteve na Serra da Estrela e foi no ponto mais alto de Portugal que o músico não ficou indiferente ao seu potencial. A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) aceitou o desafio do músico e a Serra acabou por ser fonte de inspiração para a gravação de um set muito especial, num local inusitado e com uma paisagem imponente e inconfundível.





Tudo começou em pleno verão. "Com a paragem forçada da indústria da música devido à crise epidémica, tive mais tempo para conhecer o nosso país e descobri como criar música nova influenciada pelo que estava a vivenciar pelos locais onde passei. Muita dessa música, edits e remixes constam neste set", conta Branko.O trabalho teve a participação especial de Rita Vian e Pedro Mafama, "dois artistas que com a sua arte representam uma nova forma de olhar para a tradição portuguesa", sublinha um dos mais ativos produtores musicais da atualidade.A CIM-BSE aceitou o desafio do músico e ingressou neste projeto inovador que quis mostrar em contexto informal "este destino em estado puro" que é muito mais que neve, 365 dias por ano.Ainda esta semana, a CIM-BSE lançou a Campanha "Somos Serra da Estrela" que desafia os turistas a vir à serra, mas descobrir outros encantos, espaços naturais, locais inusitados e ainda desconhecidos que urge explorar e vivenciar. Além da neve e dos roteiros turísticos, a campanha convida os turistas a mergulhar nas entranhas da Serra da Estrela.A Campanha Somos Serra da Estrela assenta, essencialmente, em três pilares: a promoção turística, a valorização das gentes e produtos autóctones e a criação de uma identidade comum a todo o território. Próxima, autêntica, unificada.Em três palavras é assim que se resume a nova Campanha "Somos Serra da Estrela" que, durante um ano, está a preparar um conjunto de iniciativas inovadoras em cada um dos 15 concelhos que compõem a CIM-BSE e com um propósito primordial: há um outro lado da Serra da Estrela que ainda está por descobrir e que vai muito para além dos roteiros turísticos.