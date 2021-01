Serviços públicos mantêm atendimento por marcação e lojas do cidadão encerram

O Governo determinou o encerramento das lojas do cidadão durante os próximos 15 dias. Já os restantes serviços públicos deverão manter o atendimento presencial apenas por marcação. As decisões foram tomadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira, na sequência do agravamento da pandemia.





Segundo o primeiro-ministro, António Costa, o Instituto Ricardo Jorge prevê que a nova estirpe do vírus, a chamada estirpe britânica, atinja uma prevalência de 60% ao longo das próximas semanas. "Registou-se um crescimento muito acentuado da presença desta estirpe", que passou de uma prevalência de 8% para 20% no espaço de uma semana, afirmou o primeiro-ministro, para justificar o agravamento das medidas de controlo.





"Face a esta nova realidade, impõe-se alterar o conjunto de medidas que foram adotadas na semana passada". O Governo decidiu ainda que ficam suspensos os prazos não urgentes nos tribunais.



As medidas entram em vigor à meia-noite desta sexta-feira e estendem-se por duas semanas. O primeiro-ministro sublinhou que, de acordo com os especialistas, a nova alteração do vírus "parece ter maior carga viral e tem uma velocidade de transmissão muito superior".