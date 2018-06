Continuar a ler

Além da PJ, foi composta uma equipa de três magistradas – duas procuradoras da República e uma procuradora-adjunta – do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). Esta equipa está encarregue da investigação ligada aos processos relacionados com crimes financeiros, corrupção desportiva e viciação de resultados no futebol.Ao todo, estão a ser investigados oito jogos: também um Feirense-Rio Ave está a ser analisado, indica o Jornal de Notícias.Os jogos em questão foram sinalizados no caso dos e-mails (que envolve o Benfica), do Estorilgate (FC Porto) e Cashball (Sporting).Quais são os jogos sob investigação?- Rio Ave vs. Benfica, 24 de Abril de 2016- Marítimo vs. Benfica, 8 de Maio de 2016- Estoril vs. FC Porto, 15 de Janeiro de 2018- Sporting vs. Setúbal, 11 de Agosto de 2017- Vitória de Guimarães vs. Sporting, 19 de Agosto de 2017- Feirense vs. Sporting, 8 de Setembro de 2017- Moreirense vs. Sporting, 23 de Setembro de 2017Autor: Sábado