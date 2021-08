Sete praias fluviais para ir a banhos no interior

Quem disse que as férias no campo não podem ser também sinónimo de praia? Em rios, ribeiras ou barragens, são inúmeros os locais onde se pode ir a banhos e porque o fim do verão ainda está longe, aqui ficam algumas sugestões de norte a sul.



Praia da Loriga, Seia, Guarda





Só pela beleza da paisagem, a única praia do país assente sobre um vale glaciar merece ser visitada. Localizada em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, é banhada pelas águas da Ribeira de Loriga, afluente do rio Alva, que nasce no planalto superior da serra da Estrela e aqui corre fresca e cristalina. Nos arredores existem vários percursos pedestres e diversos pontos de interesse, como a vila de Loriga, também conhecida como a "Suíça Portuguesa" ou as montanhas da Penha dos Abutres (1828 m) e da Penha do Gato (1771 m).