Sharapova apela a donativos para ajudar crianças ucranianas: «Rezo pela paz»

Maria Sharapova, ex-tenista russa que foi número 1 do Mundo, disse estar "profundamente triste" e de "coração partido" com as imagens que tem visto da Ucrânia.A antiga jogadora, vencedora de cinco torneios do Grand Slam, deixou aos seus seguidores nas redes sociais um apelo para que façam doações no sentido de ajudar as crianças afetadas pelo conflito."A cada dia que passa estou com o coração mais partido e profundamente triste com as imagens e histórias de famílias e crianças afetadas pela escalada desta crise na Ucrânia. Estou a doar à organização 'Save the Children', que trabalha de forma incansável para fornecer comida, água e kits de ajuda para apoiar os que precisam. Por favor, juntem-se a mim numa doação. Rezo pela paz e envio todo o meu amor e apoio àqueles que estão a sofrer", escreveu a russa, de 34 anos, no Instagram.