Simão Sabrosa testou positivo à Covid-19. O ex-jogador, de 41 anos, escreveu nas redes sociais encontrar-se bem e sem sintomas.





"O covid-19 decidiu desafiar-me depois de ter desafiado a minha mulher [Vanessa Rebelo]. Estou bem, sem sintomas e em casa a respeitar todas as normas da DGS. Um abraço e obrigado a todos, espero vencer este momento até porque nem todos são como o Ibrahimovic", escreveu, bem-humorado, o antigo internacional português.Foram várias as figuras do mundo do futebol que prontamente desejaram as melhoras a Simão, como Luís Figo, Luisão, entre muitas outras.