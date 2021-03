Sindicato dos Jogadores, Câmara Municipal de Odivelas e Continente distribuem 10 toneladas de alimentos

Joaquim Evangelista, Hugo Martins e Eugénio Marques, presidentes do Sindicato dos Jogadores, Câmara Municipal de Odivelas e Bombeiros Voluntários de Odivelas, respetivamente, marcaram esta terça-feira presença no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Odivelas para assinalar a campanha de distribuição alimentar promovida em conjunto com a Missão Continente.





"O Sindicato pretende continuar a afirmar o papel do jogador como elo de ligação entre o desporto e a comunidade. Os protagonistas têm revelado grande altruísmo neste período, correndo riscos para assegurar que a indústria do futebol continua a funcionar. Fazem também a diferença com estes gestos solidários", apontou o presidente da SJ, destacando o papel dos bombeiros que têm feito todos os esforços para levar os alimentos às instituições que mais necessitam.Esta iniciativa conjunta teve em início em janeiro e já ajudou 16 entidades e mais de duas mil famílias no concelho de Odivelas, numa altura em que o impacto da pandemia da Covid-19 continua a fazer-se notar.