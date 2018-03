Continuar a ler

Sofia Branco voltou a reafirmar na Assembleia da República que o "apelo do presidente do Sporting é antidemocrático" e garantiu que a atitude do organismo para resolver o clima de crispação no futebol passa pelo "diálogo" e que o sindicato não sofre de "clubite".A presidente do organismo comparou ainda as declarações de Luís Filipe Vieira no final do jogo entre Benfica e o Aves com as de Bruno de Carvalho. "É isso que distingue as declarações [de Bruno de Carvalho] das proferidas pelo presidente do Benfica. As declarações não tiveram logo um efeito à porta da sala de imprensa. À porta daquela assembleia do Sporting estavam os jornalistas que foram imediatamente insultados e ameaçados por adeptos na sequência de um discurso completamente inflamado", disse, acrescentando: "Não só o tom do discurso é diferente, como o conteúdo é diferente. Tanto o presidente do Benfica como o do Sporting poderão recorrer à justiça como qualquer cidadão. E foi isso que ele [Luís Filipe Vieira] disse que ia fazer. Não disse para deixarem de comprar jornais nem para fazerem um boicote informativo ou para os comentadores saírem dos programas em que participam", concluiu.