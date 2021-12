Sindicato dos Jornalistas denuncia novo incumprimento em A Bola, A Bola TV e Auto Foco

A Sociedade Vicra Desportiva e a Vicra Comunicações, proprietárias do Jornal A Bola, de abola.pt, da revista Auto Foco e de A Bola TV, voltaram a não pagar aos trabalhadores o subsídio de Natal, denunciou o Sindicato dos Jornalistas. Este é o quinto ano consecutivo em que este incumprimento acontece.O Sindicato dos Jornalistas frisa que a situação "é ainda mais penalizadora para os muitos trabalhadores que estiveram mais um de um ano e meio em lay-off.""Além de não terem recebido o subsídio de Natal, aguardam ainda que a empresa transfira para as suas contas bancárias a verba que foi depositada pela Segurança Social nas contas da empresa após a decisão do Governo de pagar a 100 por cento o ordenado a estes trabalhadores, que até aí tiveram de enfrentar um corte muito significativo no salário".O Sindicato dos Jornalistas revela que "já esteve duas vezes reunido com a administração da empresa para solicitar que esta verba fosse canalizada para as contas dos trabalhadores, como foi sempre intenção da Segurança Social", o que não aconteceu.O Sindicato dos Jornalistas vai enviar uma exposição à Autoridade para as Condições do Trabalho denunciando estas situações porque "entende que é incompreensível a ausência de intervenção perante tão grosseiras violações dos direitos dos trabalhadores".