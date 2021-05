Um sismo de 2.0 na escala de Richter foi registado este domingo pelas 6h15, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O abalo, com epicentro a cerca de 6 km a Noroeste de Sever do Vouga, foi sentido em Aveiro nas regiões de Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis. Foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Estarreja.