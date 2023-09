Sismo de 3.7 na escala de Richter sentido em Santiago do Cacém

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

oi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).







Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Évora (Évora), Alcácer do Sal, Grândola e Sines (Setúbal)", refere o aviso do IPMA.

Um sismo de magnitude 3.7 foi registado este sábado, às 00h49, a cerca de seis quilómetros a Noroeste de Santiago do Cacém, revela o IPMA.De acordo com a mesma fonte, até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais. "F