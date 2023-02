Sismo de 6.1 na escala de Richter abala Nova Zelândia

Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu esta quarta-feira a costa sul da Nova Zelândia, perto da capital Wellington, a uma profundidade de 48 quilómetros. O abalo deu-se pelas 19h38 locais (6h38 em Lisboa).Segundo a Reuters, que cita fonte da Geonet, agência de monitorização sísmica do governo neozelandês, o epicentro do terramoto foi 50 quilómetros da cidade de Paraparaumu.Este sismo acontece após a passagem do ciclone Gabrielle que fez pelo menos três mortos e deixou mais de 10.500 pessoas desalojadas.Recorde-se que a Seleção Nacional feminina de futebol está na Nova Zelândia, onde vai disputar o playoff para o Mundial, e regressou aos treinos no relvado esta quarta-feira . A comitiva lusa está instalada na zona de Hamilton, 500 quilómetros a norte da capital, onde o abalo não foi sentido com grande intensidade. Segundo apurámos, está tudo bem com a comitiva portuguesa.