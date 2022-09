Sismo de magnitude 6,8 atinge o sudeste de Taiwan

Um sismo de magnitude 6,8 atingiu, este domingo, o sudeste de Taiwan, de acordo com o departamento de meteorologia da ilha, dando origem a um alerta de tsunami.Segundo a agência Reuters, que cita os média locais, um prédio com uma loja de conveniência desabou e pelo menos uma carruagem de um comboio descarrilou.O Serviço Geológico dos EUA mediu o terremoto em uma magnitude de 7,2 e o Centro de Alerta de Tsunami dos EUA emitiu um alerta para Taiwan após o abalo. Segundo este centro, podem registar-se ondas de tsunami até cerca de 300 quilómetros do epicentro do sismo.A agência meteorológica do Japão emitiu um alerta para ondas de tsunami de 1 metro para parte da província de Okinawa.