Sismo de magnitude 7.2 abala o Haiti

Um sismo de magnitude 7.2 abalou este sábado a zona ocidental do Haiti, avançou este sábado o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A magnitude do abalo foi idêntica à do sismo de 2010 que, estima-se, terá matado entre 100 e 200 mil pessoas.





O epicentro deste terramoto localiza-se a 8 quilómetros da cidade de Petit Trou de Nippes, a uma profundidade de 10 quilómetros. Há relatos de que o sismo se tenha prolongado por cerca de um minuto.

O poderoso sismo causou vários mortos, indicou à agência France-Presse o diretor da Proteção Civil, Jerry Chandler.

"Há mortos, confirmou, mas ainda não tenho um balanço preciso", disse Chandler, precisando que o primeiro-ministro, Ariel Henry, estava a caminho do centro de operações de emergência em Porto Príncipe.

O sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos lançou um alerta após o sismo, mas já veio dar conta que a ameaça de tsunami já passou.



De acordo com o dono de uma estação de rádio em Jérémie ouvido pelo Washington Post, muitas casas e edifícios foram destruídos ou danificados, incluindo uma igreja local. Segundo esta fonte, "o impacto é enorme", há pessoas a chorar e já viu pelo menos dois corpos entre os escombros.

#Haití Más imágenes desde #Jérémie dan cuenta del impacto del terremoto, estructuras parcialmente colapsadas y daños graves en viviendas. Las intensidades máximas varían entre VIII a IX en la escala de Mercalli.



Fotos: @JCOMHaiti pic.twitter.com/OMzmIyDvKZ — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) August 14, 2021

Recorde-se que em 2010, um sismo de idêntica magnitude abalou o país, provocando entre 100 e 200 mil mortos e cerca de 300 mil feridos. Cinco milhões de pessoas ficaram desalojadas. A violência do sismo deixou Port au Prince em ruínas.Estima-se que o sismo de 2010 tenha sido dos maiores desastres naturais vividos pelo Haiti tendo precisado de ajuda humanitária.