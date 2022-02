Sites Cofina de novo online após problemas técnicos

Os sites dos meios detidos pela Cofina Media, estiveram, durante uma parte da noite e esta manhã, inacessíveis devido a problemas técnicos que motivaram a sua indisponibilidade.A Cofina Media encontra-se, em conjunto com as autoridades, a averiguar a origem que motivou esta indisponibilidade.Em nenhum momento os sistemas da Cofina Media, ou do seu site institucional (cofina.pt) estiveram indisponíveis. Independentemente da origem que venha a ser apurada, os dados dos assinantes dos nossos títulos bem como os dados dos nossos jornalistas, nomeadamente emails, estiveram sempre salvaguardados.Esta indisponibilidade online acontece no dia seguinte, à CMTV ter atingido o seu máximo de audiência diário desde a sua criação, ao atingir 10,7% de share diário, assegurando o terceiro lugar nas audiências de televisão em Portugal, com o CM Jornal, emitido em horário nobre, ter segundo a GFK, atingido 13,5% de quota de mercado.Quer o Record, quer o Correio da Manhã e a CMTV já estão online desde o início da tarde. Os demais títulos passarão a estar disponíveis nas próximas horas.A Cofina Media quer agradecer a todos os seus trabalhadores e parceiros a colaboração dada neste momento difícil.