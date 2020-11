SNS gastou 54 milhões com testes à covid feitos pelos privados

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastou, pelo menos, 54 milhões de euros até agora em testes para detectar infeções pelo novo coronavírus realizados pelos laboratórios privados, avança o Público, esta quarta-feira.



A Administração Central do Sistema de Saúde afirmou ao jornal que, entre março e setembro, foram apresentadas faturas no valor de quase 41,6 milhões de euros pelos laboratórios que têm convenção com o SNS. Os restantes 12,4 milhões de euros, que terão sido gastos em outubro e na primeira metade deste mês, resultam de uma estimativa feita pelo Público, baseando-se no número de exames realizados pelos laboratórios e a percentagem que estes dizem ser paga pelo SNS.