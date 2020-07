Subiu para 13 o número de infetados com coronavírus no Hospital São José, confirmou o Correio da Manhã junto da Administração e Direção Clínica do hospital.





A Administração e Direção Clínica do hospital confirmou em conferência de imprensa que após ter sido detetado um caso positivo, no serviço de enfermeria, todos os doentes (36) naquele serviço e 109 profissionais de saúde foram testados.Detetaram-se mais 6 casos em doentes e mais 5 em profissionais de saúde (quatro enfermeiros e um assistente operacional), segundo os resultados dos testes já recebidos.