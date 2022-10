Sobe para 146 o número de mortos em esmagamento durante celebração de Halloween na Coreia do Sul

Una estampida humana ha provocado una tragedia en Seúl - Corea del Sur en una fiesta de Halloween. Una pena. pic.twitter.com/9E2Hbx8MoM — Paulosbita (@paulosbita) October 29, 2022

146 pessoas morreram e 150 ficaram feridas depois de serem esmagadas numa multidão durante as festividades de Halloween, este sábado, em Seul, na Coreia do Sul, segundo reportou a imprensa local. Muitos dos feridos encontram-se em estado grave e a receber tratamento.As filmagens dos meios de comunicação social mostraram várias pessoas a serem assistidas por equipas de resgate, no distrito de Itaewon.O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, através do seu gabinete, ordenou o envio de uma equipa médica de emergência para a área e disse aos hospitais se prepararem para receber os feridos.Entretanto, o presidente da Câmara de Seul, Oh Se-hoon, que se encontrava em visita à Europa, decidiu regressar na sequência do acidente, referiram os funcionários da cidade.Um total de 142 veículos de combate a incêndios foram mobilizados para a área.