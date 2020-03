Sobe para 31 o número de infetados pelo coronavírus Covid-19 em Portugal

Subiu esta segunda-feira para 31 o número de infetados com o coronavírus Covid-19 em Portugal. O novo caso é o da mãe da adolescente de Portimão que esteve de férias em Itália durante a interrupção letiva do Carnaval. Também o pai e mais duas irmãs estiveram de férias juntos no mesmo local.





A Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes de Portimão, que a jovem frequentava, encerrou até dia 20 de março. A mãe da jovem é professora na Escola Básica 2,3 Professor José Buisel, em Portimão, que se encontra fechada.Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 13 são mulheres.A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.