Solidariedade de Keita Baldé 'esbarra' com racismo em Espanha

Keita Baldé, avançado senegalês companheiro de Gelson Martins e Adrien Silva no Monaco, tentou ajudar alguns compatriotas que se deslocam para a Europa para trabalhar na recolha de fruta, durante o período das colheitas, e 'esbarrou' com o racismo, em Espanha. O dianteiro que joga em França pediu ajuda a Nogay Ndiaye, professor do ensino secundário e ativista anti-racismo, para encontrar alojamento para cerca de 200 trabalhores sazonais, em Lleida, na Catalunha, que neste momento se encontram nas ruas. A grande maioria viaja para a Europa sem autorização e trabalham sem qualquer contrato, o que ainda acentua mais a crise que atravessam por estes dias e, por isso, Keita tentou ajudar.





No entanto, Ndiaye deixou logo um alerta ao jogador do Monaco. "Disse-lhe que seria difícil. Aqui custa muito conseguir um apartamento para uma pessoa que não seja branca, mesmo que preencha todos os requisitos. A mim também me foi negado um apartamento. Fui com minhas irmãs e amigos brancos para demonstrar confiança. Quando se aperceberam que era para mim, surgiram desculpas e mais desculpas. Se custa desta maneira, imagine acomodar 200 pessoas", confessou o ativista em declarações ao jornal espanhol 'AS'.Nem o dinheiro envolvido fazia com que os proprietários se mostrassem dispostos a negociar, o que surpreendeu ainda mais Ndiaye, porque nos negócio o dinheiro é rei. "Recebi bastante relutância. Nos negócios, normalmente, só se preocupam com os números. Fiquei espantado, pois estava muito dinheiro em cima da mesa", revelou.No entanto, esta história ainda conseguiu ter um final mais ou menos feliz, já que o homem que ajudou Keita Baldé lá conseguiu encontrar um proprietário disposto a acomodar os trabalhadores senegaleses e ainda prestou auxílio para encontrar mais alojamentos. "Foi delicioso. Até me deram contactos de alojamentos que poderiam ajudar. O que menos pedia foi o que mais colaborou. Na lista estavam hotéis fora da cidade, uma casa num bairro e uma agência que 'o vai tratar como deve ser. Como pessoas!'", divulgou Ndiaye.