Sport TV apresenta Pack Motores no regresso da Fórmula 1 ao canal

A Sport TV apresentou esta terça-feira o Pack Motores, oferta totalmente pensada para os amantes dos desportos motorizados que reúne a Fórmula 1, MotoGP, WRC e Indycar Series num só pacote.

Em conferência realizada hoje, na "casa do desporto motorizado", o Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV apresentou, na presença de mais de trinta jornalistas, bloggers e podcasters nacionais, as novas ofertas do canal, bem como algumas das caras que darão voz à aposta da Sport TV no desporto motorizado.

O Pack Motores da Sport TV inclui duas modalidades: a primeira a €4,99/mês, com uma fidelização de 12 meses, e uma segunda, sem qualquer tipo de fidelização, a €6,99/mês.

"O Pack Motores é o resultado de muitos meses de trabalho conjunto a ouvir os nossos clientes e fãs que permitiu, para além de novos programas especialmente pensados para gerar o melhor conteúdo, criar novas formas de aumentar a interação com os espectadores, assim como disponibilizar uma ferramenta de análise das incidências da corrida: o PIERO F1", atirou Nuno Ferreira Pires, assegurando o acesso de todos os portugueses "aos eventos desportivos motorizados mais importantes".