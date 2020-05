A Sport TV tem conversações em curso para transmitir as dez jornadas em falta da I Liga em países estrangeiros, apurou o Correio da Manhã. Em cima da mesa está a possibilidade de vender todas as partidas em pacote ou apenas os encontros relativos a algumas equipas, sobretudo os três grandes, que despertam maior interesse além-fronteiras.





A Sport TV foi mandatada pelos operadores que detêm os direitos televisivos (e que também são acionistas do canal), NOS e Altice, para tentar aproveitar o que foi identificado como uma janela de oportunidade: perante o cancelamento de várias competições, não só do futebol mas também de outras modalidades, os canais desportivos de todo o mundo ficaram com brechas nas programações e estariam mais recetivos a comprar os direitos do campeonato português.