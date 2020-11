O Everton-Manchester United e a Lazio-Juventus deste fim-de-semana vão ser transmitidos em sinal aberto pela Sport TV.





No sábado, às 12H30, a equipa de Bruno Fernandes visita o terreno do Everton em jogo da 8.ª jornada da Premier League, ao passo que Cristiano Ronaldo e companhia defrontam a Lazio no domingo, às 11H30, na 7.ª ronda da Serie A. Ambos os jogos terão transmissão na Sport TV+.