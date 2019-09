Sport TV transmite todos os jogos do Mundial de râguebi

Entre esta sexta-feira e o próximo dia 2 de novembro decorre o Campeonato do mundo de râguebi, no Japão, e os encontros podem ser acompanhados em Portugal através da Sport TV, que vai transmitir todos os encontros da competição.Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, recorda que "esta é uma das competições mais emotivas do desporto, a nível mundial". O Campeonato do Mundo de Râguebi reúne os melhores executantes da modalidade e as melhores equipas, e vai ser seguramente um espetáculo imperdível", referiu.Já Carlos Amado da Silva, presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, salientou que "é um momento único na modalidade". "E sublinho a importância que tem para a sua divulgação a nível nacional que os portugueses tenham a oportunidade de ver os grandes do râguebi mundial. É uma prova que proporciona momentos únicos que perduram na história do râguebi."Os fãs da modalidade poderão ver alguns dos mais emocionantes jogos da modalidade, como o embate entre Nova Zelândia e África do Sul, este sábado, dia 21 pelas 10h45, na Sport TV4, ou a Austrália e País de Gales no próximo domingo, pelas 8h45, na Sport TV1.Nova Zelândia, África do Sul, País de Gales, França, Austrália, Inglaterra, Itália, Fidji, Tonga, Samoa, Irlanda, Escócia, Argentina, Japão e outras grandes equipas vão lutar pelo título de campeão do Mundo.