SPORT TV transmite todos os jogos e vai ter um canal só dedicado ao Mundial'2022

A SPORT TV anunciou esta quinta-feira, em nota enviada às redações, que o canal adquiriu "a totalidade dos direitos do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA", prova que que realizará no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano.

A mesma nota refere ainda que irá transmitir, em exclusivo e em direto, "a totalidade dos 64 jogos da competição para Portugal", dedicando inteira e integralmente um dos seus canais para conteúdos exclusivos sobre a maior competição de seleções. "A SPORT TV vai ter um canal totalmente dedicado ao FIFA WORLD CUP QATAR 2022 que emitirá exclusivamente conteúdos da competição, 24 horas por dia, desde 20 de novembro até 18 de dezembro de 2022, dia da grande final. Na fase de grupos serão 4 jogos em direto por dia com o primeiro às 10h00 e o último às 19h00", pode ler-se na nota.

"A SPORT TV garante hoje aos seus clientes que será o único canal a transmitir a totalidade dos 64 jogos disputados, num canal exclusivo, e que assegurará uma cobertura total, através de uma vasta equipa dedicada à competição. A SPORT TV estará mais uma vez com a seleção nacional, numa grande competição de seleções, tal como sempre, há mais de 20 anos", garantiu Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV.

De sublinhar ainda que o canal dedicado a conteúdos desportivos fará "o acompanhamento informativo do Mundial - ao minuto -" na SPORT TV+, o único canal aberto da estação televisiva, onde será dado o especial destaque ao dia a dia de todas as seleções que compõem o grupo H, onde Portugal está inserido juntamente com o Uruguai, o Gana e a Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento.