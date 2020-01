SportTV lança campanha especial para 2020

A SportTV lançou para este final de ano uma especial campanha na qual permite aos potenciais novos clientes a possibilidade de garantirem a sua assinatura por 20 euros. Sob o mote "entra em 2020, com SPORT TV a 20", a campanha do canal codificado de desporto está limitada aos 20 mil clientes mais rápidos a avançarem com a sua assinatura e tem como principal aliciante o facto de ser lançada em ano de Euro'2020, prova da qual a SportTV tem os direitos exclusivos para o nosso país.





"Esta é a primeira vez em 21 anos que a SPORT TV lança uma campanha com esta abrangência. Os primeiros 20.000 portugueses podem por 20€ aceder a todos os conteúdos Premium da SPORT TV, 24 horas por dia, 7 dia por semana, em 5 canais, e ainda o canal NBA TV. Serão mais de 50.000 horas de programação do melhor conteúdo desportivo premium: Todas as grandes competições do futebol nacional e internacional, incluindo e em exclusivo todos os jogos do Euro 2020, bem como motociclismo, automobilismo, basquetebol, andebol, voleibol, as melhores provas e open’s de ténis e golfe, surf, MMA, wrestling, boxe, judo, rugby, vela, ginástica e muito mais", declarou Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV, em comunicado.