StayAway Covid: apenas sete infetados registados na nova aplicação

Em apenas três dias, mais de meio milhão de pessoas descarregaram a aplicação StayAway Covid, que permite rastrear contactos de infeção, mas apenas sete utilizadores inseriram o código de confirmação de que estão infetados com a Covid-19.

De acordo com o Expresso, a aplicação funcionou normalmente e os sete códigos fornecidos por médicos desencadearam notificações noutros telemóveis que instalaram a aplicação e que estiveram em contacto com os casos confirmados.

Essas notificações, segundo a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, levaram a 18 chamadas para linha telefónica Saúde 24 – ao qual se junta um 19.º telefonema que teve origem numa aplicação, mas não a aplicação desenvolvida pelo Governo para combater a propagação do novo coronavírus.

A aplicação móvel, lançada terça-feira no Porto na presença do primeiro-ministro, António Costa, permite rastrear, de forma rápida e anónima e através da proximidade física entre 'smartphones', as redes de contágio por covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus. A sua instalação é voluntária.