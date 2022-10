Steve McCurry e o que todos temos em comum

As portas ainda não abriram, é o primeiro dia da exposição, e passam alguns minutos das nove da manhã quando o conhecido fotógrafo norte-americano nos recebe numa boa disposição matinal. Depressa procura duas cadeiras confortáveis para nos sentarmos a conversar sobre as mais de 100 imagens em grande formato desta sua retrospetiva, tão apropriadamente apelidada de Icons.* Com a National Geographic, deu umas tantas voltas ao mundo a quem deu o belíssimo retrato da menina afegã, Sharbat Gula, cujos olhos azuis pareceram iluminar-nos a partir da capa da famosa revista, em 1985.Do Afeganistão à Índia e ao Sudeste Asiático, de África à Américas, Cuba, Estados Unidos, Brasil, mas também a bella Itália, tudo começou há uns 40 anos quando McCurry, estudante de cinema tornado fotógrafo freelancer, fez a sua primeira de muitas viagens à Índia, apenas com um saco de roupa e uns tantos rolos para encher. A curadoria é de Biba Giacchetti e o que liga estas magníficas imagens é um profundo sentimento do humano, da sua alegria e sofrimento, do seu espanto e familiaridade. Leia o artigo na íntegra na MUST