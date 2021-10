O 'Público' avança esta quarta-feira que as autoridades suíças pediram ao 'Football Leaks' - antes de ser conhecida a identidade de Rui Pinto como denunciante - informações potencialmente incriminatórias sobre o presidente da FIFA, Gianni Infantino.





Segundo aquele jornal, o procurador Damian K. Graf explicava no seu e-mail que tinha a seu cargo uma investigação aos impatos das informações divulgadas pelo 'Football Leaks', em particular as alegações de que Infantino teria atribuído vantagens indevidas a um outro magistrado suíço, Rinaldo Arnold.