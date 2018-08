menu pequeno-almoço (pão+sumo de laranja). A

briu o copo fechado e percebeu que tinha larvas.

Várias lojas da Padaria Portuguesa em Lisboa estão a servir sumos de laranja natural com larvas. Esta segunda-feira, Mariana Soares, uma designer de 35 anos, foi à loja dos Restauradores onde pediu um

Em declarações ao Negócios, Mariana Soares diz que reclamou com a empregada, que olhou para o sumo e disse: "ah pois é, desculpe". "Agarrou no sumo, virou costas e nem sequer me perguntou se queria o dinheiro de volta ou pedir outra coisa", conta indignada, acrescentando que até disse para "desligarem a máquina dos sumos mas não quiseram saber".